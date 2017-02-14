Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Радник Трампа йде у відставку на тлі скандалу з послом РФ в США

Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США
Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку в понеділок увечері.
Радник Трампа йде у відставку на тлі скандалу з послом РФ в США Майкл Флінн. Фото: RT

Про це, посилаючись на джерела, пише CNN.

Повідомляється, що Флінн подав у відставку після того, як з'явилося повідомлення про те, що Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що він ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США, а також про його потенційну вразливість для шантажу з боку Росії.

Флінн не зміг спростувати повідомлення The Washington Post про те, що під час розмови з російським послом Сергієм Кисляком обговорювалося питання скасування санкцій. Крім того, ведення переговорів з іноземними урядами від імені США приватною особою (яким тоді був Флінн) є протизаконним.

The Washington Post повідомляло минулого місяця, що Флінн провів п'ять телефонних розмов з послом Росії Сергієм Кисляком 29 грудня, коли президент Барак Обама вжив відповідні заходи у зв'язку з втручанням Росії у президентські вибори в США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 06:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat