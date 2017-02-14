Радник Трампа йде у відставку на тлі скандалу з послом РФ в США

Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США

Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку в понеділок увечері.

Про це, посилаючись на джерела, пише CNN.

Повідомляється, що Флінн подав у відставку після того, як з'явилося повідомлення про те, що Мін'юст США попередив президента Дональда Трампа про те, що він ввів в оману посадових осіб адміністрації про свої контакти з послом РФ в США, а також про його потенційну вразливість для шантажу з боку Росії.

Флінн не зміг спростувати повідомлення The Washington Post про те, що під час розмови з російським послом Сергієм Кисляком обговорювалося питання скасування санкцій. Крім того, ведення переговорів з іноземними урядами від імені США приватною особою (яким тоді був Флінн) є протизаконним.

The Washington Post повідомляло минулого місяця, що Флінн провів п'ять телефонних розмов з послом Росії Сергієм Кисляком 29 грудня, коли президент Барак Обама вжив відповідні заходи у зв'язку з втручанням Росії у президентські вибори в США.