Радник Трампа заявив про економічну війну між США і Китаєм
Про це заявив головний радник президента США зі стратегічних питань Стів Беннон в інтерв'ю журналу The American Prospect.
"Це у всій їх літературі. Вони не соромляться говорити про те, чим займаються. Один із нас буде гегемоном через 25 або 30 років, і це будуть вони, якщо ми продовжимо йти цим же шляхом. Щодо Кореї вони просто відволікають нас. Це показуха", - заявив він.
Беннон вважає економічне протистояння з Китаєм найважливішим у політиці США.
"Ми повинні бути маніакально сфокусовані на цьому", - наводить журнал його слова.
На думку радника Трампа, через десять років може статися точка заломлення, після якої США, якщо будуть продовжувати свою нинішню політику, вже не зможуть змагатися з Китаєм.
Як пише видання, план дії Беннона передбачає звернення до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту вводити в тому числі і санкції проти країн, які порушують міжнародні торговельні договори. План націлений на боротьбу з практикою Пекіна копіювати технології американських корпорацій, що працюють у Китаї.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав меморандум, який наказував би торговому представнику Сполучених Штатів Роберту Лайтхайзеру з'ясувати, чи дійсно КНР порушує права США на інтелектуальну власність.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розчарований бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.
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