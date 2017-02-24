ПОЛІТИКА НОВИНИНародний депутат Сергій Лещенко звернувся до регламентного комітету парламенту з вимогою відсторонити голову фракції Радикальної партії Олега Ляшка на 5 засідань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Раду просять відсторонити Ляшка за анекдот з матюками
Лещенко назвав поведінку Ляшка порушення регламенту
Фото: УНІАН
Лещенко назвав поведінку Ляшка порушення регламенту.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Вимагатиму відсторонити Ляшка від участі в 5 засіданнях парламенту без збереження зарплати. Подивимося, на що спроможний Регламентний комітет", - написав він.
Як відомо, у п'ятницю Ляшко із зали засідань розповів анекдот в якому вжив ненормативну лексику.
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24 02 2017 22:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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