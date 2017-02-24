Раду просять відсторонити Ляшка за анекдот з матюками

Народний депутат Сергій Лещенко звернувся до регламентного комітету парламенту з вимогою відсторонити голову фракції Радикальної партії Олега Ляшка на 5 засідань.

Лещенко назвав поведінку Ляшка порушення регламенту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вимагатиму відсторонити Ляшка від участі в 5 засіданнях парламенту без збереження зарплати. Подивимося, на що спроможний Регламентний комітет", - написав він.

Як відомо, у п'ятницю Ляшко із зали засідань розповів анекдот в якому вжив ненормативну лексику.