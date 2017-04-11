Раду просять заборонити або регламентувати діяльність хостелів
Відповідне рішення Київради №175/3182 опубліковано в газеті "Хрещатик", передає "Інтерфакс-Україна".
"Останнім часом почастішали випадки використання житлових приміщень в якості об’єктів тимчасового розміщення, так званих хостелів, міні-готелів, приватних гуртожитків, що, безумовно, призводить до порушення прав інших мешканців будинків, які проживають в суміжних з хостелами приміщеннях", - ідеться у зверненні.
Депутати Київради, зокрема, просять Раду визначити правовий статус хостелів і подібних об’єктів та розробити чіткий порядок реєстрації, розміщення й функціонування.
Київрада закликала або заборонити хостели, або жорстко регламентувати їхнє розміщення в житлових будинках.
Крім того, депутати просять увести механізм контролю над діяльністю хостелів і розробити дієву систему штрафів за порушення зазначеного порядку.
Нагадаємо, що в Україні пропонують ввести обов'язкову реєстрацію домашніх і безпритульних тварин.
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