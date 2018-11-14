Радикальна партія купила рекламу на "112 Україна" і NewsOne, а потім підтримала санкції проти них

Радикальна партія Олега Ляшка купила рекламу за бюджетні кошти на телеканалах "112 Україна" і NewsOne, а потім підтримала звернення до Ради нацбезпеки та оборони щодо введення про них санкцій.

За липень-вересень 2018 партія заплатила 900 тис грн з бюджетних коштів телеканалу "112 Україна" за розміщення "інформаційного відеоматеріалу", ще 900 тисяч "NewsOne" — "за розміщення інформаційних роликів", інформує "Громадське".

А вже у жовтні 16 депутатів фракції Ляшка із 21 підтримали звернення до Ради національної безпеки про введення санкцій проти "112 Україна" та NewsOne. Сам Ляшко також підтримав санкції.

"З одного боку, Радикальна партія підтримує санкції щодо "112 Україна" каналу та NewsOne, звинувачуючи їх в російській пропаганді. З іншого боку, за місяць до голосування в Раді перераховує цим каналам значні суми коштів за розміщення рекламних роликів, що виглядає, м’яко кажучи, нелогічно. При цьому мова йде про витрачання саме державних коштів, отриманих партією з бюджету", – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.