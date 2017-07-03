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Радикальна партія не буде голосувати за створення Антикорупційного суду

Фракція вбачає необхідність у поверненні правосуддя в державу, а не створення окремого суду.
Фракція Радикальнох партії Олега Ляшка не підтримає створення Антикорупційного суду.
Радикальна партія не буде голосувати за створення Антикорупційного суду Фото: adm.te.court.gov.ua

"Фракція Ляшка не буде голосувати за створення Антикорупційного суду, Антикорупційної тюрми, антикорупційних шкарпеток і так далі", - заявив нардеп від партії Ляшка Ігор Мосійчук в ефірі Еспресо.TV.

Він заявив, що фракція Ляшка вбачає необхідність у поверненні правосуддя в державу, а не створення окремого суду.

"Ми що всі інші суди корупційними залишимо? Нам треба справедливість у всіх судах", - заявив Мосійчук.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду. "Необхідність незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною", - зазначають у США.

 

 

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07 03 2017 21:17
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