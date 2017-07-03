Радикальна партія не буде голосувати за створення Антикорупційного суду

Фракція вбачає необхідність у поверненні правосуддя в державу, а не створення окремого суду.

Фракція Радикальнох партії Олега Ляшка не підтримає створення Антикорупційного суду.

"Фракція Ляшка не буде голосувати за створення Антикорупційного суду, Антикорупційної тюрми, антикорупційних шкарпеток і так далі", - заявив нардеп від партії Ляшка Ігор Мосійчук в ефірі Еспресо.TV.

Він заявив, що фракція Ляшка вбачає необхідність у поверненні правосуддя в державу, а не створення окремого суду.

"Ми що всі інші суди корупційними залишимо? Нам треба справедливість у всіх судах", - заявив Мосійчук.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду. "Необхідність незалежного антикорупційного суду стає все більш актуальною", - зазначають у США.