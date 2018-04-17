Радикальна партія заблокувала трибуну у ВРУ - вимагають пільг для чорнобильців

Фракція Радикальної партії заблокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи посилення соцзахисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

"Команда Радикальної партії ще раз наполегливо вимагає від вас (спікера ВРУ Андрія Парубія, - ред.) поставити на розгляд законопроект № 4442, який відновлює державні гарантії, соціальний захист чорнобильців, скасовує рішення уряду Азарова про ручне управління фінансами державного бюджету, спрямованого на соціальний захист чорнобильців. Поки це рішення не буде прийнято, поки парламент не розгляне законопроекти на захист чорнобильців, команда Радикальної партії прийняла рішення заблокувати парламентську трибуну", - сказав голова Радикальної партії Олег Ляшко. Онлайн-трансляцію пленарного засідання веде телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Під час проектного випробування турбогенератора №8 на 4 енергоблоці стався вибух, внаслідок чого реактор було повністю зруйновано. Виникло понад 30 осередків пожежі, протягом 3,5 годин загоряння ліквідували. Однак потім, через розтравлення атомного палива в різних частинах центрального залу четвертого блоку виникла велика пожежа. Її гасили за допомогою гвинтокрилів.

В результаті аварії стався викид великої кількості радіоактивних речовин. Радіоактивна хмара накрила європейську частину СРСР, велику частину Європи, східну частину США.

Під час вибуху на енергоблоці загинула одна людина. Ще одна померла вранці - від отриманих травм. Наступного дня евакуювали 104 постраждалих. Згодом у 134 робітників АЕС, членів рятувальних команд розвинулась променева хвороба, 28 з них померли протягом кількох місяців.

Із зони ураження евакуювали близько 200 тис. осіб.

У тридцятирічну річницю катастрофи політики згадували, де вони були 26 квітня 1986 року. Також 112.ua описував, як про трагедію дізналися на Заході - адже радянська влада ще тривалий час приховувала інформацію про те, що сталося.