Радикальна партія заблокувала трибуну у ВРУ - вимагають пільг для чорнобильців
"Команда Радикальної партії ще раз наполегливо вимагає від вас (спікера ВРУ Андрія Парубія, - ред.) поставити на розгляд законопроект № 4442, який відновлює державні гарантії, соціальний захист чорнобильців, скасовує рішення уряду Азарова про ручне управління фінансами державного бюджету, спрямованого на соціальний захист чорнобильців. Поки це рішення не буде прийнято, поки парламент не розгляне законопроекти на захист чорнобильців, команда Радикальної партії прийняла рішення заблокувати парламентську трибуну", - сказав голова Радикальної партії Олег Ляшко. Онлайн-трансляцію пленарного засідання веде телеканал "112 Україна".
Нагадаємо, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Під час проектного випробування турбогенератора №8 на 4 енергоблоці стався вибух, внаслідок чого реактор було повністю зруйновано. Виникло понад 30 осередків пожежі, протягом 3,5 годин загоряння ліквідували. Однак потім, через розтравлення атомного палива в різних частинах центрального залу четвертого блоку виникла велика пожежа. Її гасили за допомогою гвинтокрилів.
В результаті аварії стався викид великої кількості радіоактивних речовин. Радіоактивна хмара накрила європейську частину СРСР, велику частину Європи, східну частину США.
Під час вибуху на енергоблоці загинула одна людина. Ще одна померла вранці - від отриманих травм. Наступного дня евакуювали 104 постраждалих. Згодом у 134 робітників АЕС, членів рятувальних команд розвинулась променева хвороба, 28 з них померли протягом кількох місяців.
Із зони ураження евакуювали близько 200 тис. осіб.
У тридцятирічну річницю катастрофи політики згадували, де вони були 26 квітня 1986 року. Також 112.ua описував, як про трагедію дізналися на Заході - адже радянська влада ще тривалий час приховувала інформацію про те, що сталося.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?