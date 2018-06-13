Націоналісти "С14" отримали фінансування від держави майже на півмільйона гривень, - ЗМІ
Конкурсна комісія вирішила, що з коштів платників податків варто профінансувати три заходи громадської організації "Освітня асамблея", серед засновників якої Євген Карась (керівник радикалів "С14") та дитячий табір від ГО "Січ-С14", серед засновників якої Володимир Карась (має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник "С14" та зареєстрований за тією ж адресою), пише "Громадське радіо".
Сумарно для цього з держбюджету виділили 440 тисяч гривень. За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: "Національно-патріотичне виховання - запорука інформаційної безпеки держави"; "Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави "Холодний яр"; "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання"; "Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання".
Громадська організація "Голосіївська криївка" отримала 760 тисяч гривень. Серед засновників ГО - Руслан Андрійко, Лідія Ушій, Радислав Дудтка, Дмитро Павлюк. Руслан Андрійко - голова Чернігівської "Свободи", екс-депутат Київради; Лідія Ушій - членкиня "Свободи", подавалася у списку партії до Київради; Радислав Дудтка - активіст "Свободи", головний юрист-консультант молодіжної організації "Сокіл Свободи"; Дмитро Павлюк - член партії "Свобода", балотувався у списку партії до Київради. За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: "Всеукраїнський фестиваль Батуринфест "Шабля"; "Всеукраїнський фестиваль "Донцов фест"; "Всеукраїнський фестиваль "Карпатська Україна"; "Всеукраїнський фестиваль "Гальчевський фест".
Як пише "Громадське радіо", Микола Ляхович акцентує на тому, що конкурс проходив згідно з законодавством і конкурсна комісія не може аналізувати ідеологію організацій, які подають свої проекти. У конкурсній комісії - чотири представники Міністерства молоді та спорту. До складу комісії входять також інші держслужбовці - зокрема, представники Держприкордонслужби. А 51% комісії, за нормативами, складають представники громадських організацій.
"Проекти визначають відповідно до пріоритетів, які визначені урядом в оголошенні конкурсу, - розповідає Ляхович. - Ми опрацювали, наскільки діяльність членів комісії відповідає ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності, закладеним у стратегію національно-патріотичного виховання відповідно до указу президента України від 2015 року".
Рейтингове оцінювання проектів відбувається відповідно постанови Кабміну 1049, пояснює Ляхович. Подати проект може будь-яка зареєстрована українська громадська організація, яка функціонує понад два роки. Проект має охоплювати не менше, ніж 14 областей України.
"Як громадянин, я розумію, що не можна підтримувати деструктивні проекти чи деструктивні рухи, але для того, аби держслужбовець міг на це впливати, має бути закладений механізм у законодавстві", - каже Ляхович.
Відзначимо, що засновник "С14" Євген Карась розмістив на своїй сторінці у Facebook декілька дописів щодо журналістського матеріалу "Громадського", зокрема про керівника медіа Наталію Гуменюк. Водночас лідер "С14" поки не коментував фінансування організації державою.
Нагадаємо, що у Freedom House вважають, що праворадикальні екстремістські групи негативно впливають на розвиток демократії в Україні.
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