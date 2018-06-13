Націоналісти "С14" отримали фінансування від держави майже на півмільйона гривень, - ЗМІ

8 червня 2018 року при розподілі бюджетних коштів державне фінансування сумарно на майже півмільйона гривень отримали кілька проектів радикальної організації "С14" та близько семиста тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка", засновники якої є членами націоналістичної партії "Свобода". Головою конкурсної комісії, яка визначала розподіл коштів був Микола Даневич, заступник Міністра молоді та спорту України. А секретарем - Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмлодьспорту.

Конкурсна комісія вирішила, що з коштів платників податків варто профінансувати три заходи громадської організації "Освітня асамблея", серед засновників якої Євген Карась (керівник радикалів "С14") та дитячий табір від ГО "Січ-С14", серед засновників якої Володимир Карась (має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник "С14" та зареєстрований за тією ж адресою), пише "Громадське радіо".

Сумарно для цього з держбюджету виділили 440 тисяч гривень. За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: "Національно-патріотичне виховання - запорука інформаційної безпеки держави"; "Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави "Холодний яр"; "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання"; "Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання".