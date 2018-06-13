Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Націоналісти "С14" отримали фінансування від держави майже на півмільйона гривень, - ЗМІ

Понад 700 тисяч гривень отримала ГО "Голосіївська Криївка", засновники якої - члени націоналістичної партії "Свобода"
8 червня 2018 року при розподілі бюджетних коштів державне фінансування сумарно на майже півмільйона гривень отримали кілька проектів радикальної організації "С14" та близько семиста тисяч отримала ГО "Голосіївська криївка", засновники якої є членами націоналістичної партії "Свобода". Головою конкурсної комісії, яка визначала розподіл коштів був Микола Даневич, заступник Міністра молоді та спорту України. А секретарем - Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмлодьспорту.
Націоналісти "С14" отримали фінансування від держави майже на півмільйона гривень, - ЗМІ Фото: facebook.com

Конкурсна комісія вирішила, що з коштів платників податків варто профінансувати три заходи громадської організації "Освітня асамблея", серед засновників якої Євген Карась (керівник радикалів "С14") та дитячий табір від ГО "Січ-С14", серед засновників якої Володимир Карась (має таке ж прізвище, по-батькові, як і керівник "С14" та зареєстрований за тією ж адресою), пише "Громадське радіо".

Сумарно для цього з держбюджету виділили 440 тисяч гривень.  За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: "Національно-патріотичне виховання - запорука інформаційної безпеки держави"; "Популяризація національної історичної спадщини шляхом використання історико-симулятивної забави "Холодний яр"; "Правосвідомість як фундаментальна засада сучасного Національно-патріотичного виховання";  "Всеукраїнський дистанційний центр національно-патріотичного виховання".

Громадська організація "Голосіївська криївка" отримала 760 тисяч гривень. Серед засновників ГО - Руслан Андрійко, Лідія Ушій, Радислав Дудтка, Дмитро Павлюк. Руслан Андрійко - голова Чернігівської "Свободи", екс-депутат Київради; Лідія Ушій - членкиня "Свободи", подавалася у списку партії до Київради; Радислав Дудтка - активіст "Свободи", головний юрист-консультант молодіжної організації "Сокіл Свободи"; Дмитро Павлюк - член партії "Свобода", балотувався у списку партії до Київради. За результатами конкурсу гроші мають піти на проекти: "Всеукраїнський фестиваль Батуринфест "Шабля"; "Всеукраїнський фестиваль "Донцов фест"; "Всеукраїнський фестиваль "Карпатська Україна"; "Всеукраїнський фестиваль "Гальчевський фест".

Як пише "Громадське радіо", Микола Ляхович акцентує на тому, що конкурс проходив згідно з законодавством і конкурсна комісія не може аналізувати ідеологію організацій, які подають свої проекти. У конкурсній комісії - чотири представники Міністерства молоді та спорту. До складу комісії входять також інші держслужбовці - зокрема, представники Держприкордонслужби. А 51% комісії, за нормативами, складають представники громадських організацій.

"Проекти визначають відповідно до пріоритетів, які визначені урядом в оголошенні конкурсу, - розповідає Ляхович. - Ми опрацювали, наскільки діяльність членів комісії відповідає ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності, закладеним у стратегію національно-патріотичного виховання відповідно до указу президента України від 2015 року".

Рейтингове оцінювання проектів відбувається відповідно постанови Кабміну 1049, пояснює Ляхович. Подати проект може будь-яка зареєстрована українська громадська організація, яка функціонує понад два роки. Проект має охоплювати не менше, ніж 14 областей України.

"Як громадянин, я розумію, що не можна підтримувати деструктивні проекти чи деструктивні рухи, але для того, аби держслужбовець міг на це впливати, має бути закладений механізм у законодавстві", - каже Ляхович.

Відзначимо, що засновник "С14" Євген Карась розмістив на своїй сторінці у Facebook декілька дописів щодо журналістського матеріалу "Громадського", зокрема про керівника медіа Наталію Гуменюк. Водночас лідер "С14" поки не коментував фінансування організації державою.

Нагадаємо, що у Freedom House вважають, що праворадикальні екстремістські групи негативно впливають на розвиток демократії в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2018 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.