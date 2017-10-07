Рафаель Надаль не пройшов до чвертьфіналу Вімблдону
У четвертому раунді іспанський тенісист протистояв 26-й ракетці світу Жілю Мюллеру з Люксембургу.
Матч тривав 4 години 47 хвилин, а окремо взята п'ята партія тривала 135 хвилин. Надаль поступався по сетах - 0:2, потім зумів вирівняти становище (2:2). Все вирішувалося в п'ятому сеті, в якому тенісисти зіграли в цілому 28 геймів.
Аж до останнього гейма на подачі Рафи Надаля жодному з суперників не вдавалося зробити брейк. В результаті фатальної помилки припустився іспанець, невдало зігравши простий м'яч за рахунку 15:40. Перемога Жіля Мюллера - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.
Наступним суперником люксембуржця стане хорват Марін Чіліч. Два інших фаворита Вімблдону - Роджер Федерер і Енді Маррей - вийшли у чвертьфінал. Обидва перемогли у трьох сетах відповідно Григора Дімітрова і Бенуа Пера. Поєдинок Новака Джоковича з Адріаном Маннаріно перенесено на завтра через темряву.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна припинила свої виступи на Вімблдонському турнірі.
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