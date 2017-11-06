Рафаель Надаль вдесяте здобув перемогу на Ролан Гаррос Іспанець не перемагав на "мейджорах" із 2014 року

Іспанський тенісист Рафаель Надаль у неділю, 11 червня, виграв Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос). Це вже 10-й тріумф іспанця на цьому турнірі. Раніше він вигравав на ґрунтових кортах Парижа у 2005-2008 і 2010-2014 роках.

Рафаель Надаль Фото: AFP

У сьогоднішньому фіналі він у трьох сетах обіграв швейцарця Стена Ваврінку: 6-2, 6-3, 6-1. Фінальний поєдинок тривав 2 години і 5 хвилин. На шляху до свого ювілейного титулу Надаль також обіграв Бенуа Пера, Робіна Хаасе, Ніколоза Басилашвілі, Роберто Баутісту Агуту, Пабло Каррено Бусто, а також Домініка Тіма. За весь турнір іспанець не віддав своїм суперникам жодного сету. Варто відзначити, що востаннє Надаль перемагав на "мейджорі" ще 2014 року. Після перемоги на Ролан Гарросі він вийде на другу сходинку в рейтингу АТР. Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася румунці Сімоне Халеп на другому турнірі серії Великого Шолома в цьому році - Ролан Гаррос. Водночас, в оновленій версії світового рейтингу жіночого Туру (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.

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