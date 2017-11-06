Рафаель Надаль вдесяте здобув перемогу на Ролан Гаррос
У сьогоднішньому фіналі він у трьох сетах обіграв швейцарця Стена Ваврінку: 6-2, 6-3, 6-1. Фінальний поєдинок тривав 2 години і 5 хвилин.
На шляху до свого ювілейного титулу Надаль також обіграв Бенуа Пера, Робіна Хаасе, Ніколоза Басилашвілі, Роберто Баутісту Агуту, Пабло Каррено Бусто, а також Домініка Тіма.
За весь турнір іспанець не віддав своїм суперникам жодного сету.
Варто відзначити, що востаннє Надаль перемагав на "мейджорі" ще 2014 року.
Після перемоги на Ролан Гарросі він вийде на другу сходинку в рейтингу АТР.
Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна в трьох сетах поступилася румунці Сімоне Халеп на другому турнірі серії Великого Шолома в цьому році - Ролан Гаррос.
Водночас, в оновленій версії світового рейтингу жіночого Туру (WTA) українська тенісистка Еліна Світоліна стане п'ятою ракеткою світу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф