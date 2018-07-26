Кошти на "Євробачення-2017" витрачалися зі значними порушеннями, - Рахункова палата

На "Євробачення-2017" витратили 787,5 млн грн, з яких 46,2 млн грн - з порушеннями закону, 13,4 млн грн - незаконно, 9 млн грн - неефективно

Рахункова палата України знайшла суттєві недоліки у використанні коштів на проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні.

До відповідного висновку відомство дійшло за результатами аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення заходу.

Зокрема, Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) витратила з порушенням чинного і бюджетного законодавства 46,2 млн грн, зокрема 1,6 млн грн не за цільовим призначенням, 13,4 млн грн - неекономно.

Також було допущено неефективне управління 9 млн грн. Крім цього, є прострочена дебіторська заборгованість на 0,7 млн грн.

"Окрім того, до цього часу не повернуто 430,6 млн грн, які було перераховано Європейській мовній спілці з резервного фонду держбюджету в 2016 році. Ці кошти були фінансовою гарантією для забезпечення проведення "Євробачення". І на них наразі накладено арешт", - повідомляє прес-служба аудитора.

У Рахунковій палаті наголошують, що через неналежний контроль НСТУ за виконанням власних приписів і відсутність дієвого контролю Держкомтелерадіо, як органа управління майном, виключні майнові права інтелектуальної власності загалом на суму 33,9 млн грн за даними бухгалтерського обліку не враховувалися, що також є порушенням законодавства України.

Загалом, за даними Рахункової палати, на підготовку та проведення в Україні у 2017 році "Євробачення" витрачено 325,3 млн грн із загального фонду держбюджету, 192,8 млн грн субвенцій із місцевого бюджету Києва, 77,4 млн грн коштів від господарської діяльності, отриманих НСТУ під час підготовки конкурсу, а також 192 млн грн коштів інших центральних органів виконавчої влади України та КМДА. Сукупні витрати становлять 787,5 млн грн.

"До фінансового боку організації та проведення конкурсу у Рахункової палати є серйозні претензії. І найбільше обурює те, що чиновники, які нині через брак фінансування не пускають маленьких українців на дитяче "Євробачення", свого часу не змогли ефективно використати кошти на проведення пісенного конкурсу в Україні", - зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017" відбувся у Києві 13 травня 2018 року. Переможцем конкурсу став представник від Португалії Сальвадор Собрал із піснею Amar Pelos Dois. Країни-учасниці разом з журі в загальній сумі віддали йому 758 балів. Другим став представник Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Третє місце посіли представники Молдови Sunstroke Project (374 балів).

Під час фінального шоу не обійшлося без конфузів. Зокрема під час виступу української співачки Джамали, переможниці минулорічного Євробачення, на сцену вибіг пранкер Віталій Седюк та оголив сідниці.