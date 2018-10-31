Рахункова палата перевірить роботу Укрзалізниці

Рахункова палата проведе аудит роботи Укрзалізниці у зв’язку із зауваженнями населення до роботи компанії і проханням Міністерства інфраструктури.

В українців останнім часом виникає дуже багато запитань та зауважень до роботи цього товариства.

"Тільки цього року Укрзалізниця вдвічі підвищила ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо Укрзалізниці постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються", – заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомили у прес-службі відомства.

Він зазначив, що компанію неодноразово звинувачували у розтратах та необґрунтовано високих цінах закупівель.

"Закупівля вугілля за завищеними цінами, значні витрати на SMM-послуги, захмарні суми на сувенірну продукцію тощо. У Рахунковій палаті, після оновлення її складу, вже поставало питання про необхідність проведення аудиту в Укрзалізниці. Зважаючи, що цьогорічний план аудитів вже затверджений і до кінця року залишається обмаль часу, обговорюється можливість перевірки цього товариства наступного року", – підкреслив Пацкан.

Він додав, що багато запитань щодо ефективності роботи компанії є й у міністра інфраструктури Володимира Омеляна - Рахункова палата отримала лист від міністра з проханням провести аудит.

Зокрема, зауважив Валерій Пацкан, Мінінфраструктури просить провести аудит ефективності управління з боку Укрзалізниці майном державної власності, що може мати фінансові наслідки для державного бюджету.

В міністерстві наголошують, що Укрзалізниця нині не в повному обсязі забезпечує перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників.

"Враховуючи те, що Укрзалізниця не спроможне нині задовольнити потреби клієнтів у необхідних обсягах перевезення вантажів, питання отримання запланованого рівня доходу від перевезень набуває все більшої актуальності. Наголошуємо, що внаслідок невиконання запланованих обсягів перевезення вантажів зменшується обсяг доходів та виручки товариства, що у свою чергу зменшує рівень податків, які сплачує товариства до бюджетів різних рівнів", – йдеться в листі міністерства.

Укрзалізниця була перетворена на акціонерну компанію в грудні 2015 року. За підсумками 2017 року компанія отримала 100 млн грн прибутку.

До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Нагадаємо, що у жовтні Укрзалізниця провела другий етап індексації цін та підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення - з 1 жовтня тарифи індексувалися на 12%.

Нещодавно заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк заявляв, що підвищення Укрзалізницею тарифів на вантажні перевезення, закриття малоактивних зернових станцій і забезпечення тільки половини заявок на вагони є головними проблемами українських агротрейдерів.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні на 12% зросла ціна на залізничні перевезення для пасажирів.

Директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев заявив, що для вирішення всіх проблем стратегічного розвитку компанії їй потрібно до 30 років і трильйон гривень.