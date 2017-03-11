Рахунки "Артемсолі" арештовані
Арешт відбувся в результаті відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з "Артемсолі" 70,5 млн гривень штрафних санкцій. Це сталося через порушення умов договору з КПВІ "Пам'ять" в період 2014-2015 років, - повідомляє прес-центр підприємства.
У підприємстві кажуть, що виконавча служба повідомила їм про провадження неналежним чином. В "Артемсіль" в результаті звернулися з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України. Підприємство просило суд визнати договір недійсним через порушення антикорупційного законодавства.
Цей договір "Пам'ять" та "Артемсіль" уклали 28 жовтня 2005 на термін понад 11 років.
"Підписання договору і доповнень, протоколів до нього здійснювалося особами, які пов'язані між собою корпоративними інтересами і родинними зв'язками, що може вказувати на їхні особисту зацікавленість", - пояснили у підприємстві.
"Артемсіль" звернулося до Міністерства аграрної політики, Мін'юсту, Прокуратури Донецької області, НАБУ та інших органів, щоб не допустити стягнення коштів.
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