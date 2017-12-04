Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна" заарештовано

5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку
Печерський районний суд Києва заарештував корпоративні права й кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" у Приватбанку.
Рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна" заарештовано Фото: з вільних джерел

Про це свідчать матеріали суду, інформують "Українські Новини".

3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

АМКУ наприкінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штраф у розмірі 431 млн грн, проте компанія оскаржила це рішення в суді.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Нагадаємо, близько тисячі співробітників Генпрокуратори проводили обшуки на тютюновій компанії "Тедіс", через яку було виведено з України 2,5 млрд гривень.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.