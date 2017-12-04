БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПечерський районний суд Києва заарештував корпоративні права й кошти на рахунку дистрибуційної компанії "Тедіс Україна" у Приватбанку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рахунки тютюнового монополіста "Тедіс Україна" заарештовано
5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать матеріали суду, інформують "Українські Новини".
3 квітня суд вирішив заарештувати корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.
5 квітня суд вирішив заарештувати кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.
АМКУ наприкінці 2016 року наклав на Tedis Ukraine штраф у розмірі 431 млн грн, проте компанія оскаржила це рішення в суді.
Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".
Нагадаємо, близько тисячі співробітників Генпрокуратори проводили обшуки на тютюновій компанії "Тедіс", через яку було виведено з України 2,5 млрд гривень.
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