Ракета SpaceX вперше в історії повернулася після повторної місії в космосі, - ВІДЕО

Таким чином, компанії вдалося не тільки повторно запустити перший ступінь ракети, яка вже використовувалася раніше, але і посадити її на платформу.

Повторний запуск ракети Falcon 9 повинен був підтвердити правильність теорії Ілона Маска, який назвав своєю метою здешевлення польотів в космос. Повернення апарату вартістю 62 млн дол. означає зменшення вартості одиничних запусків. Крім цього в керівництві SpaceX вказали, що розвиток технології зворотних кораблів наблизить дослідження інших планет, в тому числі і Марса.

"Це буде революція у космічних польотах. 15 років пішло на те, щоб досягти цього", — в прямому ефірі прокоментував запуск засновник SpaceX Ілон Маск.

Вперше ця ракета була запущена в космос у квітні 2016 року. Тоді вона також приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Голова SpaceХ Ілон Маск вважає вдалий повторний запуск ракети Falcon 9 ключовою віхою у зниженні вартості запусків, яка колись дозволить людям жити на інших планетах.

Наступною метою SpaceХ буде повторний запуск ракети впродовж доби, розповів він у Twitter, дякуючи команді за досягнення "нового рубежу" у космосі.

ncredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours.