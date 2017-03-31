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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Ракета SpaceX вперше в історії повернулася після повторної місії в космосі, - ВІДЕО

Ілон Маск заявив про прогрес у космічних польотах після 15 років роботи
SpaceX здійснила успішну посадку першого ступеня ракети Falcon 9 після її запуску супутника SES-10.
Ракета SpaceX вперше в історії повернулася після повторної місії в космосі, - ВІДЕО Фото: twitter.com/elonmusk

Таким чином, компанії вдалося не тільки повторно запустити перший ступінь ракети, яка вже використовувалася раніше, але і посадити її на платформу.

Повторний запуск ракети Falcon 9 повинен був підтвердити правильність теорії Ілона Маска, який назвав своєю метою здешевлення польотів в космос. Повернення апарату вартістю 62 млн дол. означає зменшення вартості одиничних запусків. Крім цього в керівництві SpaceX вказали, що розвиток технології зворотних кораблів наблизить дослідження інших планет, в тому числі і Марса.

"Це буде революція у космічних польотах. 15 років пішло на те, щоб досягти цього", — в прямому ефірі прокоментував запуск засновник SpaceX Ілон Маск.

Вперше ця ракета була запущена в космос у квітні 2016 року. Тоді вона також приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Голова SpaceХ Ілон Маск вважає вдалий повторний запуск ракети Falcon 9 ключовою віхою у зниженні вартості запусків, яка колись дозволить людям жити на інших планетах.

Наступною метою SpaceХ буде повторний запуск ракети впродовж доби, розповів він у Twitter, дякуючи команді за досягнення "нового рубежу" у космосі.

Нагадаємо, в 2016 році компанія SpaceX оголосила про намір відправити космічний корабель на Марс не пізніше 2018 року. Тоді корабель для марсіанської місії отримав назву Red Dragon.

Засновник SpaceX і глава Tesla, американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що має намір до 2025 року відправити людину на Марс.

У вересні 2016 компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.

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31 03 2017 08:59
ТЕГИ: ракети, SpaceX
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