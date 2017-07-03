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Ракета Vega з українським двигуном стартувала з космодрому Куру, - ВІДЕО

Це вже дев'ятий пуск у рамках програми Vega і перший в 2017 році
На космодромі Куру на узбережжі Атлантичного океану відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega, один зі ступенів двигуна якої виготовили на українському Південному машинобудівному заводі ім. А.М. Макарова.
Ракета Vega з українським двигуном стартувала з космодрому Куру, - ВІДЕО Фото:nv.ua

"Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія, розроблений Державним підприємством Конструкторське бюро "Південне" і виготовлений ​​Державним підприємством "ВО" Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова", повідомив президент України Петро Порошенко.

 

Президент зазначив, що це вже дев'ятий пуск у рамках програми Vega і перший в 2017 році.

Гвіанський космічний центр - космодром розташований в департаменті Французька Гвіана в північно-східній частині Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану між містами Куру і Сіннамарі.

Нагадаємо, ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.

 
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07 03 2017 14:18
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