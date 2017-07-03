Ракета Vega з українським двигуном стартувала з космодрому Куру, - ВІДЕО
"Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія, розроблений Державним підприємством Конструкторське бюро "Південне" і виготовлений Державним підприємством "ВО" Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова", — повідомив президент України Петро Порошенко.
З космодрому Куру успішно стартувала ракета-носій Vega— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 марта 2017 г.
Маршовий двигун її 4-го ступеня розроблений і виготовлений в Україні.#GloryToUkraine pic.twitter.com/9ls05os4PP
Президент зазначив, що це вже дев'ятий пуск у рамках програми Vega і перший в 2017 році.
Гвіанський космічний центр - космодром розташований в департаменті Французька Гвіана в північно-східній частині Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану між містами Куру і Сіннамарі.
Нагадаємо, ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.
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