Ракета Vega з українським двигуном стартувала з космодрому Куру, - ВІДЕО

Це вже дев'ятий пуск у рамках програми Vega і перший в 2017 році

На космодромі Куру на узбережжі Атлантичного океану відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega, один зі ступенів двигуна якої виготовили на українському Південному машинобудівному заводі ім. А.М. Макарова.

"Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія, розроблений Державним підприємством Конструкторське бюро "Південне" і виготовлений ​​Державним підприємством "ВО" Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова", — повідомив президент України Петро Порошенко.

З космодрому Куру успішно стартувала ракета-носій Vega

Маршовий двигун її 4-го ступеня розроблений і виготовлений в Україні.#GloryToUkraine pic.twitter.com/9ls05os4PP — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 марта 2017 г.

Президент зазначив, що це вже дев'ятий пуск у рамках програми Vega і перший в 2017 році.

Гвіанський космічний центр - космодром розташований в департаменті Французька Гвіана в північно-східній частині Південної Америки на узбережжі Атлантичного океану між містами Куру і Сіннамарі.

Нагадаємо, ДК "Укроборонпром" і польська компанія WB Electronics S.A. 22 грудня 2016 підписали Угоду про співпрацю в галузі створення нових зразків зенітної і зенітної-ракетної техніки відповідно до умов ведення сучасної війни.