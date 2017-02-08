Ракета Vega з українським двигуном успішно вивела на орбіту два супутники, - ВІДЕО

Пуск став десятим у рамках програми Vega

У середу, 2 серпня, відбувся успішний запуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з українським маршовим двигуном на четвертому ступені.

Запуск здійснили о 4:58 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані, повідомляє Державне космічне агентство України.

Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розробило ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля і виготовило ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що ракета-носій вивела на сонячно-синхронні орбіти два супутники дистанційного зондування Землі: OPTSAT-3000 (вагою 368 кг) на замовлення Міноборони Італії і Venμs (вагою 264 кг) для проекту Ізраїльського космічного агентства (ISA) і Національного центру космічних досліджень Франції (CNES).

Запуск став десятим у рамках програми Vega і другим 2017 року. Всього за 5 років роботи Vega вивела на орбіту 25 супутників для 19 замовників по всьому світу.

Нагадаємо, що з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з українським двигуном.