Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту метеорологічний апарат Aeolus

Європейське космічне агентство 23 серпня запустило ракету-носій Vega з двигуном РД-843 виробництва "Південмашу" для виведення на орбіту метеорологічного апарату Aeolus.

"23 серпня 2018 року о 00:20 за київським часом з космодрому Куру у французькій Гвіані здійснено успішний запуск європейської ракети-носія легкого класу Vega", - повідомляє Державне космічне агентство України.

Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та виготовлений "Південмашем".

Ракета-носій вивела на сонячно-синхронну земну орбіту висотою близько 320 км метеорологічний космічний апарат Aeolus Європейського космічного агентства вагою 1 357 кг. Він оснащений лазерною системою, яка розроблена для вимірювання профілю вітру в глобальних масштабах з космосу. Отримана з космічного апарату інформація дозволить поліпшити якість прогнозу погоди, допомагатиме довгостроковим дослідженням клімату.

Цей запуск став дванадцятим у рамках програми Vega і першим у 2018 році. Всього за 6 років роботи Vega вивела на орбіту 27 супутників для 20 замовників з усього світу.