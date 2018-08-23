Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту метеорологічний апарат Aeolus
"23 серпня 2018 року о 00:20 за київським часом з космодрому Куру у французькій Гвіані здійснено успішний запуск європейської ракети-носія легкого класу Vega", - повідомляє Державне космічне агентство України.
Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та виготовлений "Південмашем".
Ракета-носій вивела на сонячно-синхронну земну орбіту висотою близько 320 км метеорологічний космічний апарат Aeolus Європейського космічного агентства вагою 1 357 кг. Він оснащений лазерною системою, яка розроблена для вимірювання профілю вітру в глобальних масштабах з космосу. Отримана з космічного апарату інформація дозволить поліпшити якість прогнозу погоди, допомагатиме довгостроковим дослідженням клімату.
Цей запуск став дванадцятим у рамках програми Vega і першим у 2018 році. Всього за 6 років роботи Vega вивела на орбіту 27 супутників для 20 замовників з усього світу.
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