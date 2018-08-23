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Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту метеорологічний апарат Aeolus

Супутник вимірюватиме профіль вітру в глобальних масштабах
Європейське космічне агентство 23 серпня запустило ракету-носій Vega з двигуном РД-843 виробництва "Південмашу" для виведення на орбіту метеорологічного апарату Aeolus.
Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту метеорологічний апарат Aeolus Фото: nkau.gov.ua

"23 серпня 2018 року о 00:20 за київським часом з космодрому Куру у французькій Гвіані здійснено успішний запуск європейської ракети-носія легкого класу Vega", - повідомляє Державне космічне агентство України.

Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та виготовлений "Південмашем".

Ракета-носій вивела на сонячно-синхронну земну орбіту висотою близько 320 км метеорологічний космічний апарат Aeolus Європейського космічного агентства вагою 1 357 кг. Він оснащений лазерною системою, яка розроблена для вимірювання профілю вітру в глобальних масштабах з космосу. Отримана з космічного апарату інформація дозволить поліпшити якість прогнозу погоди, допомагатиме довгостроковим дослідженням клімату.

Цей запуск став дванадцятим у рамках програми Vega і першим у 2018 році. Всього за 6 років роботи Vega вивела на орбіту 27 супутників для 20 замовників з усього світу.

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23 08 2018 14:03
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