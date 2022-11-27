Ракетні удари рф можуть призвести до ядерної катастрофи, - The Guardian

Експерти припускають, що часті аварійні відключення АЕС можуть призвести до аварій на станціях

Експерти припускають, що часті аварійні відключення АЕС можуть призвести до аварій на станціях. Масований ракетний удар військових рф по енергетичним об’єктам України, призвів до відключення електропостачання чотирьох АЗС в Україні. Через це станції перейшли на аварійний режим роботи. На цьому тлі зростають ризики, що атаки росії на українську енергосистему поставлять під загрозу безпеку атомних електростанцій, пише The Guardian.

За словами президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, під час масованих російських ракетних обстрілів у середу, 23 листопада, всі механізми безпеки українських АЕС спрацювали належним чином, але при цьому було пошкоджено два генератори, що затримало перезапуск двох реакторів. За словами Котіна, неодноразові відключення, спричинені новими російськими ракетними ударами, можуть завдати значної шкоди АЕС, що може серйозно вплинути на енергопостачання України та, можливо, на ядерну безпеку.

А такі ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, за даними української розвідки, можуть завдати Росія вже в середині наступного тижня.

Найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька АЕС була захоплена російськими військами ще у березні цього року, у вересні її відключили від мережі через часті обстріли навколо її території. Три інші АЕС — Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька — не були прямою метою недавніх ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Водночас ракетні удари по високовольтних лініях електропередач, трансформаторів та підстанцій призвели до першого в історії одночасного аварійного відключення всіх чотирьох АЕС.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українських АЕС показує, що ситуація з ядерною безпекою в Україні стає все більш нестабільною та потенційно небезпечною.

За словами Котіна, за всі 40 років роботи українських АЕС нічого такого ще не відбувалося. За його словами, всі українські атомні електростанції мають багаторівневий захист, щоб уникнути катастрофи, подібної до вибуху в Чорнобилі.

Котін вважає, що повторні ракетні атаки можуть призвести до більшої кількості аварійних відключень АЕС, що, зі свого боку, може спричинити непередбачувані наслідки і в результаті загрожуватиме ядерній безпеці України.