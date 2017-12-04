Ракетно-космічна галузь є гордістю української економіки, - Гройсман
Привітання прем'єра оприлюднено на сайті Кабміну.
"Ракетно-космічна галузь завжди була і є гордістю національної економіки, візитною карткою України як держави з фундаментальним досвідом у сфері високих технологій, забезпечення космічної діяльності та ракетобудування", - заявив Гройсман.
Прем'єр-міністр відзначив важливість роботи Національного космічного агентства України, а також працівників усіх підприємств галузі щодо збереження виробничого потенціалу протягом усіх років незалежності.
Він також повідомив, що в даний час ведеться активна робота по залученню іноземних інвестицій для перезавантаження виробничого потенціалу, реалізації науково-проектних напрямків.
На думку Гройсмана, ракетно-космічна галузь України має всі підстави для зміцнення своїх рейтингових позицій на міжнародних ринках.
"Переконаний, що головною прикрасою підприємств галузі є висококваліфіковані працівники, завдяки яким долаються труднощі, реалізуються нові проекти, забезпечується виробничий процес. Від імені Уряду бажаю всім працівникам ракетно-космічної галузі професійного зростання, економічного піднесення підприємств, нарощування науково-технічного і виробничого потенціалу. Міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба над нашими будинками!" - побажав прем'єр.
Зазначимо, сьогодні відзначають Всесвітній день авіації і космонавтики. Коли 12 квітня символізувало тріумф радянської космонавтики, найважливішим досягненням якої став космічний політ Юрія Гагаріна.
Нагадаємо, українські військові провели планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.
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