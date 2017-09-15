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Ракетний запуск КНДР вимагає глобальної відповіді, - Столтенберг

КНДР є значою загрозою для міжнародної безпеки, - вважає Столтенберг
Черговий ракетний запуск балістичної ракети керівництвом Північної Кореї вимагає глобальної відповіді.
Ракетний запуск КНДР вимагає глобальної відповіді, - Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

"Ракетний запуск КНДР є ще одним безрозсудним порушенням резолюцій ООН - значна загроза для міжнародної безпеки, що вимагає глобальної відповіді", - написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

Нагадаємо, 15 вересня о 6:57 ранку за японським часом (0:57 за Києвом) Північна Корея запустила ракету в напрямку регіону Тохоку. Снаряд пролетів над японським островом Хоккайдо і через дев'ять хвилин впав у Тихий океан на відстані в 2000 км на схід від мису Ерімо. Ракета досягла висоти 770 км і пролетіла 3700 км.

Пізніше стало відомо, що КНДР випустила балістичну ракету проміжної дальності.

У п'ятницю, 15 вересня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання в форматі закритих консультацій щодо останнього ракетного пуску КНДР.

 
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15 09 2017 09:32
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