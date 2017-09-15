Ракетний запуск КНДР вимагає глобальної відповіді, - Столтенберг
"Ракетний запуск КНДР є ще одним безрозсудним порушенням резолюцій ООН - значна загроза для міжнародної безпеки, що вимагає глобальної відповіді", - написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.
N Korea's missile launch is another reckless breach of UN resolutions-a major threat to int.peace & security which demands a global response— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 15 сентября 2017 г.
Нагадаємо, 15 вересня о 6:57 ранку за японським часом (0:57 за Києвом) Північна Корея запустила ракету в напрямку регіону Тохоку. Снаряд пролетів над японським островом Хоккайдо і через дев'ять хвилин впав у Тихий океан на відстані в 2000 км на схід від мису Ерімо. Ракета досягла висоти 770 км і пролетіла 3700 км.
Пізніше стало відомо, що КНДР випустила балістичну ракету проміжної дальності.
У п'ятницю, 15 вересня, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання в форматі закритих консультацій щодо останнього ракетного пуску КНДР.
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