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Ракету з європейським супутником зв'язку компанія SpaceX запустила на орбіту

Компанія SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B.
Ракету з європейським супутником зв Фото: Укрінформ
Про це повідомляє компанія у Twitter.
 
Запуск здійснено у середу о 04:57 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
 
Після цього Falcon 9 успішно вивела на орбіту Eutelsat 10B. Апарат вагою 4,5 тонни, розроблений і побудований компанією Thales Alenia Space для компанії Eutelsat Communications, призначений для надання послуг зв'язку морському та повітряному транспорту. Супутник оснащений 36 транспондерами Ku-діапазону та 20 транспондерами C-діапазону.
 
Eutelsat 10B є заміною супутника Eutelsat 10A, термін служби якого спливає наприкінці 2023 року.
 
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23 11 2022 09:57
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