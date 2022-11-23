Ракету з європейським супутником зв'язку компанія SpaceX запустила на орбіту

Компанія SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 з європейським супутником зв'язку Eutelsat 10B.

Про це повідомляє компанія у Twitter.

Запуск здійснено у середу о 04:57 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Після цього Falcon 9 успішно вивела на орбіту Eutelsat 10B. Апарат вагою 4,5 тонни, розроблений і побудований компанією Thales Alenia Space для компанії Eutelsat Communications, призначений для надання послуг зв'язку морському та повітряному транспорту. Супутник оснащений 36 транспондерами Ku-діапазону та 20 транспондерами C-діапазону.

Eutelsat 10B є заміною супутника Eutelsat 10A, термін служби якого спливає наприкінці 2023 року.