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Ракети США знищили 20% бойової авіації Сирії, - Пентагон

США випустили по сирійській військовій базі понад 50 ракет
У результаті ракетного удару США по сирійській авіабазі пошкоджено або повністю знищено 20% бойової авіації сирійської урядової армії, а також склади палива, боєприпасів та засоби протиповітряної оборони
Ракети США знищили 20% бойової авіації Сирії, - Пентагон Фото: Reuters

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Сирійський уряд втратив здатність заправляти або переозброювати літаки на аеродромі Шайрат, і в даний час використання злітно-посадкової смуги позбавлено військового інтересу", - сказав глава Пентагону, передає Reuters.

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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Нагадаємо, як стало відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.

У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.

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