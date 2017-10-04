Ракети США знищили 20% бойової авіації Сирії, - Пентагон
Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс.
"Сирійський уряд втратив здатність заправляти або переозброювати літаки на аеродромі Шайрат, і в даний час використання злітно-посадкової смуги позбавлено військового інтересу", - сказав глава Пентагону, передає Reuters.
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В ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
Нагадаємо, як стало відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.
Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.
У спільному командному центрі, створеному силами Росії, Ірану і союзних збройних формувань, що підтримують президента Сирії Башара Асада, заявили, що відтепер вони реагуватимуть на будь-яку нову агресію, а також підвищать рівень підтримки свого союзника.
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