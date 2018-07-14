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Рамазанова випустили з СІЗО Сімферополя

Його відпустили під підписку про невиїзд
Ісмаїла Рамазанова, якого в анексованому Криму підозрюють в екстремістських висловлюваннях, у суботу вранці випустили з СІЗО Сімферополя.
Рамазанова випустили з СІЗО Сімферополя Ісмаїл Рамазанов. Фото: Антон Наумлюк

Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд, повідомляє "Кримська солідарність".

12 липня суд в окупованому Криму відхилив клопотання слідства на продовження терміну перебування в СІЗО Ісмаїлу Рамазанову.

19 червня Рамазанову пред'явили уточнене обвинувачення за ч. 1 ст. 282 (порушення ворожнечі та ненависті і приниження групи осіб за національною ознакою) і ч. 1 ст. 222 (зберігання патронів) Кримінального кодексу РФ. Рамазанов свою провину не визнає.

Нагадаємо, що 23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. 

Пізніше підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.

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14 07 2018 16:59
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