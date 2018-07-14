CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІсмаїла Рамазанова, якого в анексованому Криму підозрюють в екстремістських висловлюваннях, у суботу вранці випустили з СІЗО Сімферополя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рамазанова випустили з СІЗО Сімферополя
Його відпустили під підписку про невиїзд
Ісмаїл Рамазанов. Фото: Антон Наумлюк
Рамазанова відпустили під підписку про невиїзд, повідомляє "Кримська солідарність".
12 липня суд в окупованому Криму відхилив клопотання слідства на продовження терміну перебування в СІЗО Ісмаїлу Рамазанову.
19 червня Рамазанову пред'явили уточнене обвинувачення за ч. 1 ст. 282 (порушення ворожнечі та ненависті і приниження групи осіб за національною ознакою) і ч. 1 ст. 222 (зберігання патронів) Кримінального кодексу РФ. Рамазанов свою провину не визнає.
Нагадаємо, що 23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму.
Пізніше підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.
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14 07 2018 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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