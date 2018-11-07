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Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.
Ранковий дайджест новин Фото: з відкритих джерел

Центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення". Проїзд заблокований від Арсенальної до Європейської площі.


Фото: ТСН

Франція стала першим фіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018. Збірна Франції з футболу перемогла команду Бельгії з рахунком 1:0 та вийшла до фіналу Чемпіонату світу-2018.


Фото: fifa.com

У ПАР розбився пасажирський літак. Постраждали щонайменше 20 осіб, одна людина загинула.Літак впав поблизу аеропорту Уондербум в Преторії. 


Фото: twitter.com/_ArriveAlive

Минулої доби в районі операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська 20 разів порушували встановлене перемир’я. Найгарячішою залишалася ситуація на маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського, Широкиного, Гнутового, Павлополя та Богданівки. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.


Фото: ООС

Соціальна мережа Facebook отримала максимально можливий штраф у розмірі 660 тисяч доларів через скандал з Cambridge Analytica, після співпраці з якою стався витік даних користувачів.


Фото: Quartz

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11 07 2018 09:48
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