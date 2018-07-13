Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.

У Китаї стався вибух на хімічному заводі, 19 людей загинули

У Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення. Причина вибуху поки не відома.

Доба на Донбасі: 24 обстріли, ворог застосував міномети, є поранені

Минулої доби російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння. Внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.

Із 14 липня у Києві встановлено нові тарифи на проїзд

У столиці вдвічі подорожчає вартість проїзду у комунальному транспорті. Згідно з документом, пасажири, які користуються метрополітеном матимуть можливість платити за 1 поїздку в метрополітені від 6,5 грн, якщо придбають одразу 50 поїздок. Разовий квиток коштуватиме 8 грн.

"Схеми" зняли нічний візит директора НАБУ Ситника до дому президента Порошенка

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відвідував будинок, у якому мешкає президент України Петро Порошенко у Козині. У цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані авто депутата Грановського.