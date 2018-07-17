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Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.
Ранковий дайджест новин Фото: з відкритих джерел

США виділять на укріплення обороноздатності України $100 млн, − Полторак

Сполучені штати Америки найближчим часом нададуть Україні допомогу в зміцненні обороноздатності на 100 млн доларів.

За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.Поранено одного захисника ЗСУ.

В Україні підтвердили четвертий випадок захворювання на дифтерію

В одинадцятирічного хлопчика з Чернігівської області лабораторно підтвердився діагноз "дифтерія".

Для Росії питання Криму закрите, – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.

Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg не закриватимуть виробництво в Україні

Компанії Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg спростували інформацію про закриття виробництва в Україні через припинення діяльності підприємства "Дніпроазот", що виробляє хлор для очищення води.

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17 07 2018 08:55
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