Ранковий дайджест новин
США виділять на укріплення обороноздатності України $100 млн, − Полторак
Сполучені штати Америки найближчим часом нададуть Україні допомогу в зміцненні обороноздатності на 100 млн доларів.
За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.Поранено одного захисника ЗСУ.
В Україні підтвердили четвертий випадок захворювання на дифтерію
В одинадцятирічного хлопчика з Чернігівської області лабораторно підтвердився діагноз "дифтерія".
Для Росії питання Криму закрите, – Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання анексії Кримського півострова для РФ закрите, попри те, що США не погоджуються з російською позицією.
Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg не закриватимуть виробництво в Україні
Компанії Coca-Cola, PepsiCo і Carlsberg спростували інформацію про закриття виробництва в Україні через припинення діяльності підприємства "Дніпроазот", що виробляє хлор для очищення води.
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