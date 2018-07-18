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Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.
Ранковий дайджест новин Фото: з відкритих джерел

За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий

Протягом минулої доби, 17 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.

Конкурсна комісія ДБР має готовий список із затвердженими кандидатами, - ЗМІ

Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань, яка повинна обрати посадовців відомства, має вже готовий список із затвердженими кандидатами.

На Миколаївщині потяг збив жінку: Машиністи забрали тіло і позбулися його дорогою

На станції Березнегувате Миколаївської області товарний потяг на смерть збив жінку. Машиністи забрали тіло загиблої і позбулися його шляхом курсування потяга.

Росії потрібен транзит газу через Україну для забезпечення зростання поставок до ЄС

У наступні 5-10 років Росія планує збільшити обсяги постачання газу до Євросоюзу на 10-15%, тому Росія не планує відмовлятись від транзиту газу через Україну.

Кримчанин Куку заявив, що не припинить голодування

Кримськотатарський політв'язень Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом у СІЗО на території РФ, заявив, що не має наміру припиняти голодування, яке оголосив 26 червня.

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18 07 2018 08:40
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