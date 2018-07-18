Ранковий дайджест новин
За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий
Протягом минулої доби, 17 липня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.
Конкурсна комісія ДБР має готовий список із затвердженими кандидатами, - ЗМІ
Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань, яка повинна обрати посадовців відомства, має вже готовий список із затвердженими кандидатами.
На Миколаївщині потяг збив жінку: Машиністи забрали тіло і позбулися його дорогою
На станції Березнегувате Миколаївської області товарний потяг на смерть збив жінку. Машиністи забрали тіло загиблої і позбулися його шляхом курсування потяга.
Росії потрібен транзит газу через Україну для забезпечення зростання поставок до ЄС
У наступні 5-10 років Росія планує збільшити обсяги постачання газу до Євросоюзу на 10-15%, тому Росія не планує відмовлятись від транзиту газу через Україну.
Кримчанин Куку заявив, що не припинить голодування
Кримськотатарський політв'язень Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом у СІЗО на території РФ, заявив, що не має наміру припиняти голодування, яке оголосив 26 червня.
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