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Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.
Ранковий дайджест новин Фото: з відкритих джерел

Страйк в Ryanair торкнеться до 50 тис пасажирів

Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн в "Укрзалізниці"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.

У "Дніпроазоті" готуються до відновлення виробництва хлору

Підприємство "Дніпроазот" готується до запуску виробництва хлору.

Трамп визнав особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Президент США Донадьд Трамп визнав особисту відповідальність Володимира Путіна за втручання в президентські вибори 2016 року.

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19 07 2018 09:10
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