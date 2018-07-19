Ранковий дайджест новин

Ipress.ua підготував дайджест топ-новин з яких варто розпочати день, щоб залишатись в курсі останніх подій.

Страйк в Ryanair торкнеться до 50 тис пасажирів

Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн в "Укрзалізниці"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.

У "Дніпроазоті" готуються до відновлення виробництва хлору

Підприємство "Дніпроазот" готується до запуску виробництва хлору.

Трамп визнав особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Президент США Донадьд Трамп визнав особисту відповідальність Володимира Путіна за втручання в президентські вибори 2016 року.