Ранковий дайджест новин
Страйк в Ryanair торкнеться до 50 тис пасажирів
Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.
НАБУ повідомило про підозру п'ятьом особам у справі про зловживання на 92 млн в "Укрзалізниці"
Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.
У "Дніпроазоті" готуються до відновлення виробництва хлору
Підприємство "Дніпроазот" готується до запуску виробництва хлору.
Трамп визнав особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори в США
Президент США Донадьд Трамп визнав особисту відповідальність Володимира Путіна за втручання в президентські вибори 2016 року.
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