Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає

25 травня о 4:45 ранку бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

"Один зі снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів", – повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook

"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", – наголошує штаб.

"Адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр", – заявляє керівництво ООС.

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає.

Минулої доби бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - відкривали вогонь з артилерії і мінометів, - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил. Наголошується, що найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик. "Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - заявили у прес-центрі. "Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ранком вони з гармат калібру 152мм та мінометів калібру 120мм обстріляли місто Торецьк. Загалом по місту російсько-окупаційними військами було випущено 35 снарядів та мін", - йдеться у звіті. "О 4:45 противник підступно відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка зі 125 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки", - підкреслили в ООС. За даними розвідки, противник зазнав втрат: 4 бойовика знищено та 5 поранено.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.