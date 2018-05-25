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Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає
25 травня о 4:45 ранку бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.
Ранковий обстріл Старої Миколаївки змусив ОС знищити зброю в Горлівці Фото: Facebook Арсена Авакова

"Один зі снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів", – повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook

"Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки", – наголошує штаб.

"Адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр", – заявляє керівництво ООС.

Жертв серед цивільного населення у результаті ворожого обстрілу немає.

Минулої доби бойовики 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів - відкривали вогонь з артилерії і мінометів, - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Наголошується, що найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - заявили у прес-центрі.

"Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ранком вони з гармат калібру 152мм та мінометів калібру 120мм обстріляли місто Торецьк. Загалом по місту російсько-окупаційними військами було випущено 35 снарядів та мін", - йдеться у звіті.

"О 4:45 противник підступно відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка зі 125 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки", - підкреслили в ООС.

За даними розвідки, противник зазнав втрат: 4 бойовика знищено та 5 поранено.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.

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25 05 2018 09:36
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