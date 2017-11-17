Раптово помер генконсул Білорусі в Стамбулі

Про причини смерті не повідомляється

У п'ятницю, 17 листопада, раптово помер білоруський дипломат, генеральний консул Білорусі у Стамбулі Володимир Миронович.

Про це повідомили в прес-службі МЗС, передає TUT.BY.

"Щира, чуйна і принципова людина, Володимир Валерійович співпереживав проблемам білоруських громадян за кордоном і завжди прагнув прийти їм на допомогу. Пам'ять про Володимира Валерійовича Мироновича залишиться в серцях його колег і друзів", - йдеться в повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється.

Миронович народився 26 вересня 1956 року. З 1978 по 1996 рік працював на різних посадах у Білоруському політехнічному інституті, Держплані УРСР, Апараті Кабінету міністрів республіки.

Наступні двадцять років працював у системі МЗС, зокрема і в дипломатичних представництвах Білорусі в Ізраїлі, США, Чехії.

З серпня 2016 року очолював Генеральне консульство Республіки Білорусь у Стамбулі.

Нагадаємо, 16 листопада в Москві був знайдений мертвим після триденної відсутності на роботі Сергій Барашков, який обіймав посаду заступника глави департаменту протоколу МЗС Росії.