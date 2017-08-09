Расмуссен і Вершбоу закликають Радбез ООН ввести миротворців на Донбас

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та екс-заступник глави Альянсу Александер Вершбоу, закликають Радбез ООН ухвалити рішення про запровадження на окупованих територіях на сході України миротворчої місії для відновлення суверенітету України.

"Великі друзі України Андерс Фог Расмуссен та Александер Вершбоу закликають Раду Безпеки ООН затвердити миротворчі і стабілізаційні сили, які б мали довіру, з метою відновлення суверенітету України", - наголосили політики, повідомляє "Укрінформ".

Вони розкритикували позицію президента Росії Володимира Путіна щодо умов започаткування такої миротворчої місії, які покликані підірвати її ефективність.

"Диявол завжди криється у деталях. Однак, питання про миротворчі сили ООН нині реально перебуває на стадії обговорення. Рада Безпеки ЄС повинна чітко бути залученою до цих пропозицій", - наголосив Расмуссен.

Він нагадав, що раніше Росія завжди загрожувала своїм вето ухвалення рішення про миротворчу місію ООН в Україні.

Політики пропонують увести миротворчу місію ООН до України у три етапи. На першому – розгорнути миротворчі сили на лінії розмежування, на другому – просунути контингент глибше на окуповані території. А на третьому етапі забезпечити повну присутність миротворчого контингенту, включаючи контроль над кордоном із РФ.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.