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Райан Гіггз тренуватиме збірну Уельсу з футболу

Контракт розрахований на чотири роки
Легендарний валлійський екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз став новим головним тренером збірної Уельсу з футболу.
Райан Гіггз тренуватиме збірну Уельсу з футболу Райян Гіггз. Фото: faw.cymru

Райан Гіггз підписав з Футбольної асоціації Уельсу 4-річний контракт,  повідомляє сайт місцевої федерації.

Це перший повноцінний самостійний досвід Гіггза в тренерській роботі. До цього він працював у тренерському штабі "Манчестер Юнайтед".

Після вильоту збірної Уельсу залишив її головний тренер Кріс Коулмен залишив свого поста і очолив "Сандерленд".

Нагадаємо, Райан Гіггз народився в 1973 році в Кардіффі. Всю свою професійну кар'єру провів в "Манчестер Юнайтед", за який зіграв 672 матчі і забив 114 голів. За збірну Уельсу Гіггз зіграв 64 матчі, відзначився 12 точними ударами.

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15 01 2018 20:15
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