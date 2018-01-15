Райан Гіггз тренуватиме збірну Уельсу з футболу

Легендарний валлійський екс-півзахисник "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз став новим головним тренером збірної Уельсу з футболу.

Райан Гіггз підписав з Футбольної асоціації Уельсу 4-річний контракт, повідомляє сайт місцевої федерації.

Це перший повноцінний самостійний досвід Гіггза в тренерській роботі. До цього він працював у тренерському штабі "Манчестер Юнайтед".

Після вильоту збірної Уельсу залишив її головний тренер Кріс Коулмен залишив свого поста і очолив "Сандерленд".

Нагадаємо, Райан Гіггз народився в 1973 році в Кардіффі. Всю свою професійну кар'єру провів в "Манчестер Юнайтед", за який зіграв 672 матчі і забив 114 голів. За збірну Уельсу Гіггз зіграв 64 матчі, відзначився 12 точними ударами.