"Райффайзен Банк Аваль" отримав статус уповноваженого банку по зберіганню запасів готівки НБУ
"Райффайзен" став третім банком України, який зможе здійснювати операції із запасами готівки НБУ, а також забезпечуватиме банки регіону готівкою та прийматиме від них надлишки.
2АТ "Райффайзен Банк Аваль" письмово звернувся до Національного банку України про намір стати уповноваженим банком по зберіганню запасів готівки Національного банку України та надав регулятору необхідну інформацію, що підтверджує його відповідність певним критеріям", — повідомляє прес-служба НБУ.
Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія (із жовтня 2010 року – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ).
Станом на 31.03.2016 Група РБІ володіла 68.28% акцій українського банку, Європейський банк реконструкції та розвитку – 30% акцій.
Банк має розгалужену мережу філій та відділень, які розташовані у 22 областях України.
Зазначимо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня на 18 копійок та встановив його на рівні 26,55 гривні за долар.
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