Райони біля Маріуполя знову стали "гарячою точкою", - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг висловив стурбованість ситуацією, що складається в районах поблизу Маріуполя.

"Ми відзначаємо, що в районі півночі і райони на північний захід від Маріуполя знову стали "гарячою точкою", і також ми бачили, що по обидві сторони там використовується заборонене озброєння, включаючи ракетні системи залпового вогню, і це, на жаль, призвело до того, що серед населення є постраждалі", - сказав Хуг, інформує "Інтерфакс Україна".

Раніше Хуг заявив, що обидві ворожі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.