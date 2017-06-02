ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александр Хуг висловив стурбованість ситуацією, що складається в районах поблизу Маріуполя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Райони біля Маріуполя знову стали "гарячою точкою", - Хуг
Обидві сторони використовують заборонене озброєння
Олександр Хуг Фото:0629.com.ua
"Ми відзначаємо, що в районі півночі і райони на північний захід від Маріуполя знову стали "гарячою точкою", і також ми бачили, що по обидві сторони там використовується заборонене озброєння, включаючи ракетні системи залпового вогню, і це, на жаль, призвело до того, що серед населення є постраждалі", - сказав Хуг, інформує "Інтерфакс Україна".
Раніше Хуг заявив, що обидві ворожі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.
Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що за минулу добу зафіксувала у Донецькій області 1,2 тисяч вибухів.
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06 02 2017 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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