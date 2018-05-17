Разом з Brexit Британія покине і митний союз ЄС

Великобританія після виходу з Євросоюзу (Brexit) покине митний союз ЄС.

Мей негативно відповіла на запитання, чи проситиме Лондон залишитися в митному союзі ЄС після завершення перехідного періоду після Brexit.

"Ні. Сполучене Королівство покине митний союз, коли ми покинемо Європейський Союз. Звичайно, ми будемо вести переговори про майбутні митні угоди з Європейським Союзом, і я поставила перед собою три мети", - заявила британський прем'єр-міністр Тереза Мей, інформує Reuters.

Прем'єр уточнила, що домагатиметься самостійної торговельної політики з рештою світу, безмежної торгівлі з ЄС і відсутності "жорстких бар'єрів" у торгівлі з Ірландією, яка є членом ЄС.

Перехідний період до остаточного виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу продовжили до 2020 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).