Разом з Brexit Британія покине і митний союз ЄС
Мей негативно відповіла на запитання, чи проситиме Лондон залишитися в митному союзі ЄС після завершення перехідного періоду після Brexit.
"Ні. Сполучене Королівство покине митний союз, коли ми покинемо Європейський Союз. Звичайно, ми будемо вести переговори про майбутні митні угоди з Європейським Союзом, і я поставила перед собою три мети", - заявила британський прем'єр-міністр Тереза Мей, інформує Reuters.
Прем'єр уточнила, що домагатиметься самостійної торговельної політики з рештою світу, безмежної торгівлі з ЄС і відсутності "жорстких бар'єрів" у торгівлі з Ірландією, яка є членом ЄС.
Перехідний період до остаточного виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу продовжили до 2020 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).
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