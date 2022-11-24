Реакція Німеччини на заклики Польщі передати Україні ППО Patriot

Системи ППО Patriot, які Німеччина має намір передати Польщі, призначені лише для країн-членів НАТО.

Про це заявила глава міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Reuters.

"Ці Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО", – наголосила міністерка.

За її словами, будь-яке можливе використання американських ЗРК не на території країн-союзників вимагатиме обговорення між країнами Альянсу.