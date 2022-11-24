CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСистеми ППО Patriot, які Німеччина має намір передати Польщі, призначені лише для країн-членів НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Реакція Німеччини на заклики Польщі передати Україні ППО Patriot
Системи Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО
Фото: Главком
Про це заявила глава міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише Reuters.
"Ці Patriot є частиною вбудованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО", – наголосила міністерка.
За її словами, будь-яке можливе використання американських ЗРК не на території країн-союзників вимагатиме обговорення між країнами Альянсу.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2022 21:08 МЕДІА
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах мп
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер
- Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян
СТАТТІ