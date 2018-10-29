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"Реал" звільнив головного тренера

Напередодні команда програла "Барселоні"
Мадридський "Реал" офіційно розірвав контракт з головним тренером Юленом Лопетегі.
"Реал" звільнив головного тренера Фото: reuters.com

В офіційному прес-релізі клуб подякував Лопетегі за роботу і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Виконуючим обов'язки головного тренера призначили Сантьяго Соларі, який тренував резервну команду "Реала".

Після 10 турів на чемпіонаті Іспанії "Реал" посідає дев'яте місце з 14 очками. 28 жовтня клуб з рахунком 1:5 програв лідируючій у чемпіонаті "Барселоні".

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29 10 2018 23:00
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