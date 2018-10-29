СПОРТ НОВИНИМадридський "Реал" офіційно розірвав контракт з головним тренером Юленом Лопетегі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Реал" звільнив головного тренера
Напередодні команда програла "Барселоні"
Фото: reuters.com
В офіційному прес-релізі клуб подякував Лопетегі за роботу і побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.
Виконуючим обов'язки головного тренера призначили Сантьяго Соларі, який тренував резервну команду "Реала".
Після 10 турів на чемпіонаті Іспанії "Реал" посідає дев'яте місце з 14 очками. 28 жовтня клуб з рахунком 1:5 програв лідируючій у чемпіонаті "Барселоні".
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