Реальна зарплата в Україні в січні-липні зросла на 19,3% Середня зарплата в цьому році підвищилася до 6,7 тис гривень

Реальна зарплата в Україні в січні-липні поточного року зросла на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Фото: з вільних джерел

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