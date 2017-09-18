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Реальна зарплата в Україні в січні-липні зросла на 19,3%

Середня зарплата в цьому році підвищилася до 6,7 тис гривень
Реальна зарплата в Україні в січні-липні поточного року зросла на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
Реальна зарплата в Україні в січні-липні зросла на 19,3% Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону "Про держбюджет України на 2018 рік", повідомляє "112 Україна".

Крім того, згідно поданої в документі інформації, середньомісячна номінальна зарплата штатного працівника за січень-липень 2017 року зросла порівняно з відповідним періодом 2016 року на 37,1% і склала 6 738 гривень, що в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).

Нагадаємо, мінімальну зарплату з 1 січня підвищили вдвічі - до 3200 гривень. Нацбанк відзначав, що в середньостроковій перспективі підвищення зарплати до 3200 грн збільшує ризики для економіки.

Додамо, що міністр фінансів Олександр Данилюк констатує, що в проекті державного бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень.
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18 09 2017 14:35
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