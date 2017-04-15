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Реальна зарплата в Україні зросла на 20%, – Гонтарєва

Однак явні диспропорції на ринку праці зумовлюють все ще високий рівень безробіття в країні
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що в січні-лютому номінальна середня зарплата зросла на 36%, а реальна – на 20% в річному вимірі.
Реальна зарплата в Україні зросла на 20%, – Гонтарєва Валерія Гонтарєва. Фото: korrespondent.net

Про це повідомляє Вusinessua.

"У січні-лютому номінальна середня зарплата зросла на 36%, а реальна-на 20% в річному вимірі", – заявила Гонтарєва.

За її словами, явні диспропорції на ринку праці зумовили все ще високий рівень безробіття в країні, хоча попит на робочу силу поступово відновлюється через пожвавлення економічної активності та поліпшення ділових очікувань підприємств.

Нагадаємо, сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася в лютому на 8,8% і склала 946,9 млн грн.

Загальна сума заборгованості з виплати зарплати в Україні в січні 2017 року зросла на 6,5%, або на 116,6 млн грн, і на 1 лютого 2017 року склала 1,908 млрд грн.

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15 04 2017 21:50
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