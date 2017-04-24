Реальні видатки України на оборону у 2016 році скоротились на 0,2%, - SIPRI

Аналітики пояснили незначне скорочення видатків на оборону у 2016-му порівняно з 2015 роком зниженням інтенсивності бойових дій на Донбасі

Україна скоротила у 2016 році реальні видатки на оборону.

Попри те, що номінальні видатки Києва на оборону зросли з 79 млрд грн у 2015 році до 87,5 млрд грн у 2016-му, у валюті у фіксованих цінах ця цифра скоротилася з 3,62 млрд до 3,42 млрд дол. Порівняно з попереднім роком, у 2016-му частка видатків на оборону знизилася з 4% до 3,8% ВВП. Такі дані оприлюднили у понеділок, 24 квітня, у Стокгольмському міжнародному інституті досліджень проблем миру (SIPRI), повідомляє DW.

"Військові видатки України у 2016 році становили 3,5 млрд дол., скорочення на рівні 3,8%. Між 2007 та 2016 роками військові видатки збільшилися на 28%", - йдеться у статті, опублікованій аналітиками SIPRI.

Аналітики пояснили незначне скорочення видатків на оборону у 2016-му порівняно з 2015 роком зниженням інтенсивності бойових дій на Донбасі.

"Однак бої спалахували неодноразово в 2016 році, - нагадують експерти SIPRI, - І військові видатки заплановано збільшити у 2017 році, частково на придбання нового обладнання".

Для порівняння, Росія збільшила реальні видатки на оборону з 66,4 млрд дол. у 2015 році до 69,2 млрд дол. минулого року, довівши їх таким чином до 5,3% ВВП.

Зазначимо, Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.

Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що витрати на сферу безпеки і оборони становлять 5% від ВВП. У 2016 році вони становили 113 млрд гривень, а в 2017 році зростуть до 129 млрд гривень.