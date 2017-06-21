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Ребров став тренером Аль-Ахлі з Саудівської Аравії

Ребров буде працювати в Аль-Ахлі
Колишній тренер київського Динамо Сергій Ребров офіційно став наставником Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.
Ребров став тренером Аль-Ахлі з Саудівської Аравії Сергій Ребров Фото: fcdynamo.kiev.ua

Контракт з клубом підписаний на два роки, повідомляється у Twitter саудівської команди.

На цій посаді Ребров замінив швейцарця Крістіана Гросса.

Зауважимо, що Аль-Ахлі посів друге місце в чемпіонаті країни за підсумками сезону і дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє проти іранського Персеполіса.

Раніше Ребров заявив, що може стати тренером Аль-Ахлі.

Перед цим стало відомо, що грецький ПАОК не зміг домовитися з екс-наставником Шахтаря Мірчею Луческу і тепер зацікавився кандидатурою колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.

Пізніше журналіст Нікос Тоскіціс спростував інформацію про те, що місцевий клуб вивчав кандидатури екс-наставника Шахтаря Мірчі Луческу і колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.

1 червня Ребров закінчив свою роботу на посаді наставника київського колективу після закінчення терміну контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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21 06 2017 22:39
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