Ребров став тренером Аль-Ахлі з Саудівської Аравії

Ребров буде працювати в Аль-Ахлі

Колишній тренер київського Динамо Сергій Ребров офіційно став наставником Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.

Контракт з клубом підписаний на два роки, повідомляється у Twitter саудівської команди.

На цій посаді Ребров замінив швейцарця Крістіана Гросса.

Зауважимо, що Аль-Ахлі посів друге місце в чемпіонаті країни за підсумками сезону і дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє проти іранського Персеполіса.

Раніше Ребров заявив, що може стати тренером Аль-Ахлі.

Перед цим стало відомо, що грецький ПАОК не зміг домовитися з екс-наставником Шахтаря Мірчею Луческу і тепер зацікавився кандидатурою колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.

Пізніше журналіст Нікос Тоскіціс спростував інформацію про те, що місцевий клуб вивчав кандидатури екс-наставника Шахтаря Мірчі Луческу і колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.

1 червня Ребров закінчив свою роботу на посаді наставника київського колективу після закінчення терміну контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.