Ребров став тренером Аль-Ахлі з Саудівської Аравії
Контракт з клубом підписаний на два роки, повідомляється у Twitter саудівської команди.
На цій посаді Ребров замінив швейцарця Крістіана Гросса.
Зауважимо, що Аль-Ахлі посів друге місце в чемпіонаті країни за підсумками сезону і дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє проти іранського Персеполіса.
Раніше Ребров заявив, що може стати тренером Аль-Ахлі.
Перед цим стало відомо, що грецький ПАОК не зміг домовитися з екс-наставником Шахтаря Мірчею Луческу і тепер зацікавився кандидатурою колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.
Пізніше журналіст Нікос Тоскіціс спростував інформацію про те, що місцевий клуб вивчав кандидатури екс-наставника Шахтаря Мірчі Луческу і колишнього головного тренера Динамо Сергія Реброва.
1 червня Ребров закінчив свою роботу на посаді наставника київського колективу після закінчення терміну контракту. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
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