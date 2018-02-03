Речниця Держдепу США проігнорувала запитання російської журналістки щодо виступу Путіна

Речниця зазначила: "Ми знаємо, що RT та інші російські новинні чи так звані новинні організації фінансовані й керовані російським урядом"

Речниця Держдепартаменту США Гізер Нойєрт на щоденному брифінгу не відповіла на запитання журналістки з Росії щодо показаної під час виступу президента Росії Володимира Путіна анімації застосування російських ядерних ракет.

Як повідомляє "Радіо Свобода", спочатку Нойєрт відповіла на запитання кореспондента російського телебачення Олександра Христенка щодо можливості продовження співпраці з Москвою в "глобальних питаннях безпеки".

"Зрозуміло, що було сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені", – сказала вона.

Після чого журналістка з Росії, яка не назвалася, намагалася уточнити, нібито кадри, показані під час виступу Путіна, не зображують напад на США. На це речниця Держдепартаменту відповіла, що сказала достатньо на цю тему й хоче вислухати інші запитання. Але журналістка з Росії спробувала продовжити спілкування та стверджувала, що вона не представляє офіційну позицію своєї країни.

"Справді? Ми знаємо, що RT та інші російські новинні чи так звані новинні організації фінансовані й керовані російським урядом", - додала Нойєрт.

Після цього вона перейшла до відповіді на запитання іншого журналіста.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів заявив про нову стратегічну зброю - крилату ракету з ядерною установкою.

У Міністерстві оборони США заявили, що не здивовані заявою президента Росії Володимира Путіна про буцімто наявність у Росії зброї, здатної гарантовано долати систему протиракетної оборони