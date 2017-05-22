Редактора "Еха Москви" на дебатах облили віскі за націонал-зрадницьку позицію
На Малій сцені Александрінського театру, де в рамках проекту "Открытая Россия" проходили дебати головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова і письменника Олександра Проханова троє активістів вискочили на сцену і вилили на Венедиктова 3 пляшки віскі, - повідомляє "Радіо Свобода".
За словами глави петербурзьких нацболів Андрія Дмитрієва, таким чином Венедиктову нагадали про його роль у відведенні протестувальників проти фальсифікації думських виборів в 2011 році з площі Революції на безпечну для влади Болотну, а також "про багато іншого".
Дмитрієв упевнений, що саме Венедиктов зіграв тоді вирішальну роль у зміні майданчику протесту, активіст також звинувачує його в посадці в тюрму активіста "Другой России" Олега Миронова, який використав газовий балончик на концерті Андрія Макаревича.
Другороси заявляють, що вони незадоволені політикою радіостанції "Ехо Москви". На думку Дмитрієва, позиція радіостанції по Криму і Донбасу є "націонал-зрадницькою" і неприпустимою на російській радіостанції, що належить такій великій корпорації, як "Газпром".
За словами активістів, вони не вибирали час для своєї акції, просто скористалися приїздом Венедиктова в Петербург.
Раніше, генеральний директор МІА "Россия сегодня" Дмитро Кисельов з'явився на презентації книги голови "парламенту" Криму Володимира Константинова з саднами на обличчі.
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