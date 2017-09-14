Редактора російського "Інтерфаксу" знайшли мертвим

Редактор російського "Інтерфаксу" Юрій Нікіфоров був знайдений мертвим.

"Наш редактор Юрій Нікіфоров, який займався новинами, пов'язаними з соціально-економічною тематикою по Московській області, виявлений мертвим вчора вночі", - заявив заступник гендиректора інформагентства "Інтерфакс" Олексій Горшков, пише "РБК".

За його словами, ведуться слідчі дії, розглядаються різні версії.

"Є інформація про самогубство, і тут правоохоронні органи повинні давати коментарі, але з нашої точки зору - це дивна історія. Ніяких ознак, які підтверджували б цю версію, ні з боку колег, ні з боку близьких не помічено. Сподіваємося, що слідство буде проведено ретельно", - зазначив Горшков. Він додав, що співчуття близьким Юрія Нікіфорова від імені ІА "Інтерфакс" були принесені в першу чергу.

Інформацію про загибель журналіста підтверджують і його друзі.

"Повідомили (про смерть Нікіфорова, - ред.) спільні знайомі. Ми разом вчилися в інституті. Дуже прикро насправді. Юра - найкраща людина з усіх, кого я знав за своїми душевними якостями. Добрішу і більш чуйну людину не зустрічав", - сказав РБК друг загиблого Сергій.

"Він був мій хороший знайомий. Дізнався (про смерть - ред.) від свого брата", - розповів знайомий журналіста Олексій.

Як повідомляв iPress.ua, 4 вересня журналістка видань "Новая газета" і "Эхо Москвы" Юлія Латиніна повідомила, що в неділю вранці згоріло її авто.

На думку Латиніної, причиною загоряння став підпал. Журналістка припускає, що підпалити могли ті ж люди, які раніше облили вікна її будинку їдкою хімічною рідиною.