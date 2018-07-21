Референдум на Донбасі був би нелегітимним, - Держдеп США

"Для ясності: адміністрація не розглядає питання підтримки референдуму на Сході України – такий референдум був би нелегітимним. Ми продовжуємо підтримувати мінські угоди як спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі",- написала речниця Держдепартаменту Хізер Науерт у своєму Twitter.

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.

Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.