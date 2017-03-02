Референдум щодо вступу України в НАТО найближчим часом не відбудеться, - АП

Заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.

"Для того, щоб відбувся референдум, потрібні певні умови. І, звичайно, рішення і часові рамки проведення референдуму будуть залежати від виконання всіх умов. І ключова умова - це досягнення Україною достатньої відповідності критеріям НАТО", - сказав Єлісєєв, інформує "LB.ua".

Єлісєєв зазначив, що в недавньому інтерв'ю німецькому виданню президент Петро Порошенко підтвердив уже відому позицію, що вирішальне слово про вступ України в НАТО має належати українському народові.

"Саме в цьому контексті слід сприймати той коментар, який дав Президент України щодо перспективи референдуму про НАТО німецькому виданню", - додав він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

Варто відзначити, що Північноатлантичний альянс відклав план щодо зустрічі з українською стороною щодо системи проти ракетної оборони, уникаючи нової конфронтації з Росією.