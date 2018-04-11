Референдум у Новій Каледонії: прибічники незалежності від Франції програли

У Новій Каледонії – заморській території Франції в Тихому океані – відбувся референдум про незалежність. Більшість висловилася за збереження статусу островів.

За підсумками підрахунку всіх голосів, проти незалежності висловилися 56,4% учасників референдуму, повідомляє France TV. Участь у волевиявленні взяли 80,63% населення.

Нова Каледонія розташована за 18 тис. км від Франції. Населяють острови близько 270 тис. людей.

Франція керує Новою Каледонією з 1853 року. Упродовж кількох десятиліть туди відправляли засуджених злочинців.

Перший референдум про незалежність у Новій Каледонії провели у 1998 році. Тоді більшість його учасників також проголосували проти повного суверенітету.