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Референдум у Новій Каледонії: прибічники незалежності від Франції програли

56,4% проголосували проти незалежності
У Новій Каледонії – заморській території Франції в Тихому океані – відбувся референдум про незалежність. Більшість висловилася за збереження статусу островів.
Референдум у Новій Каледонії: прибічники незалежності від Франції програли Фото: twitter.com/StefArmbruster

За підсумками підрахунку всіх голосів, проти незалежності висловилися 56,4% учасників референдуму, повідомляє France TV. Участь у волевиявленні взяли 80,63% населення.

Нова Каледонія розташована за 18 тис. км від Франції. Населяють острови близько 270 тис. людей.

Франція керує Новою Каледонією з 1853 року. Упродовж кількох десятиліть туди відправляли засуджених злочинців.

Перший референдум про незалежність у Новій Каледонії провели у 1998 році. Тоді більшість його учасників також проголосували проти повного суверенітету.

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04 11 2018 19:29
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