ПОЛІТИКА НОВИНИУ Новій Каледонії – заморській території Франції в Тихому океані – відбувся референдум про незалежність. Більшість висловилася за збереження статусу островів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Референдум у Новій Каледонії: прибічники незалежності від Франції програли
56,4% проголосували проти незалежності
Фото: twitter.com/StefArmbruster
За підсумками підрахунку всіх голосів, проти незалежності висловилися 56,4% учасників референдуму, повідомляє France TV. Участь у волевиявленні взяли 80,63% населення.
Нова Каледонія розташована за 18 тис. км від Франції. Населяють острови близько 270 тис. людей.
Франція керує Новою Каледонією з 1853 року. Упродовж кількох десятиліть туди відправляли засуджених злочинців.
Перший референдум про незалежність у Новій Каледонії провели у 1998 році. Тоді більшість його учасників також проголосували проти повного суверенітету.
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