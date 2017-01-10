Референдум в Каталонії: є постраждалі внаслідок сутичок з поліцією, - ВІДЕО
Фото поранених поширюють користувачі соцмереж.
Hoy el mundo verá de qué es capaz España y su democracia de pacotilla. Vergüenza!! pic.twitter.com/7aMCKl65Xa— Anita Botwin (@AnitaBotwin) 1 жовтня 2017 р.
ЗМІ повідомили також про щонайменеш одного пораненого на дільниці у Жироні, де голосував президент Каталонії Карлес Пуджемон.
#RajoyDimisión pic.twitter.com/xAj873Xqdu— Lara Hernández (@larahache) 1 жовтня 2017 р.
Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні, повідомляє El Pais.
Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
Зазначимо, вчора центральна влада Іспанії заблокувала електронну системупідрахунку голосів виборців у Каталонії.
Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.
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