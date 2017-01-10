Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Референдум в Каталонії: є постраждалі внаслідок сутичок з поліцією, - ВІДЕО

Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні
У Каталонії після початку референдуму про незалежність під час сутичок з поліцією декілька людей отримали поранення.
Референдум в Каталонії: є постраждалі внаслідок сутичок з поліцією, - ВІДЕО Фото: twitter.com/AnitaBotwin

Фото поранених поширюють користувачі соцмереж.

 

 

 

ЗМІ повідомили також про щонайменеш одного пораненого на дільниці у Жироні, де голосував президент Каталонії Карлес Пуджемон.

 

 

 

Також сутички з поліцією відбуваються на дільниці у школі Жауме Балмес у Барселоні, повідомляє El Pais.

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.

Зазначимо, вчора центральна влада Іспанії заблокувала електронну системупідрахунку голосів виборців у Каталонії.

Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 11:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.