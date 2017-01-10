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Референдуму про незалежність Каталонії не було, – прем'єр Іспанії

Маріано Рахой заявив про категоричне невизнання результатів голосування
Голова уряду Іспанії Маріано Рахой після закриття дільниць для голосування в Каталонії виступив з екстреним зверненням до нації.
Референдуму про незалежність Каталонії не було, – прем Фото: ap.org

Фрагменти його промови наводить El Pais, пише "Європейська правда".

Протягом виступу Рахой кілька разів заявив про категоричне невизнання результатів голосування.

"Сьогодні в Каталонії не відбувся референдум про самовизначення", – наголосив зокрема він.

Голова уряду Іспанії нагадав, що офіційний Мадрид завжди дотримувася саме такої позиції щодо референдуму.

"Уряд весь час наполягав, що цей референдум не відбудеться, вони – ті хто просували цей виклик – знали це весь час. Вони припускали це на минулому тижні та дуже чітко визнали це вчора та відзначили сьогодні, що референдум був незаконним. Попри це, вони вирішили йти далі", – описав Рахой своє бачення подій в Каталонії.

Також Маріано Рахой висловив впевненість, що мешканці Каталонії переважно не хотіли відокремлення від Іспанії.

"Переважна більшість каталонців не бажали брати участь у цьому переписі сепаратистів, і це – беззаперечний факт", – вважає прем’єр.

Він також висловився на захист представників силових структур, які "просто виконували свою роботу".

Водночас Рахой заявив про готовність до діалогу з Каталонією.

"Я не закриватиму жодні двері. Я завжди пропонував діалог, але в рамках закону", – заявив він, не уточнивши, чи готовий в принципі обговорювати можливість від’єднання Каталонії.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".

Суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.

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01 10 2017 23:20
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